19:11 14.02.2026 (обновлено: 19:20 14.02.2026)
Путин поздравил Пезешкиана с 47-й годовщиной Исламской революции
Президент РФ Владимир Путин поздравил иранского коллегу Масуда Пезешкиана с годовщиной победы Исламской революции, выразив уверенность в развитии стратегических РИА Новости, 14.02.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил иранского коллегу Масуда Пезешкиана с годовщиной победы Исламской революции, выразив уверенность в развитии стратегических отношений между Россией и Ираном.
"Примите искренние поздравления по случаю 47-й годовщины Исламской революции", - привела пресс-служба президента Ирана текст из поздравления.
Путин также заявил о поддержке усилий Ирана, направленных на обеспечение интересов и безопасности исламской республики.
"Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном", - добавляется в сообщении пресс-службы.
Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей шах Мохаммад Реза Пехлеви бежал из страны. В апреле 1979 года временное руководство провело референдум по выбору новой формы правления в Иране. Население проголосовало за образование исламской республики. В декабре того же года в государстве приняли новую конституцию. Согласно этому документу, вся власть переходила в руки исламского духовенства во главе с имамом Рухоллой Хомейни. После его смерти в 1989 году духовным лидером стал его преемник: Али Хаменеи.
ИранРоссияВ миреВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
