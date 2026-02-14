Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Роя Медведева, отметив, что его приверженность убеждениям и принципам достойны искреннего уважения.
«
"Примите глубокие соболезнования в связи с тяжёлой утратой – кончиной Роя Александровича Медведева. Рой Медведев был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвящённых переломным эпохам отечественной истории. Профессиональный, жизненный путь Роя Александровича, его неизменная приверженность своим убеждениям и принципам достойны искреннего уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что светлая память о нем как о "замечательном, неординарном человеке" навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег.
Историк Рой Медведев умер утром 13 февраля на 101-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.