Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 14.02.2026 (обновлено: 13:18 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/putin-2074371520.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева
Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева - РИА Новости, 14.02.2026
Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Роя Медведева, отметив, что его приверженность убеждениям и принципам... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:51:00+03:00
2026-02-14T13:18:00+03:00
общество
владимир путин
рой медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074126537_0:182:2500:1588_1920x0_80_0_0_c7ffe18e98f6581cfe0b628c6b6f553d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074126537_152:162:2159:1667_1920x0_80_0_0_db5ce54cf9077105964a384cb479230e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, рой медведев
Общество, Владимир Путин, Рой Медведев
Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева

Путин выразил соболезнования из-за смерти историка Роя Медведева

© РИА Новости / Алексей КуденкоИсторик Рой Медведев
Историк Рой Медведев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Историк Рой Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Роя Медведева, отметив, что его приверженность убеждениям и принципам достойны искреннего уважения.
«
"Примите глубокие соболезнования в связи с тяжёлой утратой – кончиной Роя Александровича Медведева. Рой Медведев был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвящённых переломным эпохам отечественной истории. Профессиональный, жизненный путь Роя Александровича, его неизменная приверженность своим убеждениям и принципам достойны искреннего уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что светлая память о нем как о "замечательном, неординарном человеке" навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег.
Историк Рой Медведев умер утром 13 февраля на 101-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
 
ОбществоВладимир ПутинРой Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала