Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина
12:33 14.02.2026
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина

© Фото : РИА НовостиИндонезийские блогеры с портретом президента России Владимира Путина
ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Индонезийские блогеры рассказали РИА Новости, что размещают у себя дома плакаты с портретами и цитатами президента России Владимира Путина, считая его высказывания источником мотивации.
По словам участников индонезийского сообщества инфлюенсеров Rusfluence, их коллекцию пополнил плакат с цитатой российского президента, переведенной на индонезийский язык: "Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи".
«
"Слова Путина мы воспринимаем как мотивацию", — отметили блогеры, добавив, что многие из них больше всего мечтают побывать в России.
Плакатами участники сообщества обменялись в ходе мероприятия в Русском доме в Джакарте, где 7 февраля прошёл тематический день анимационного сериала "Маша и Медведь" с конкурсом костюмов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Индонезии назвали Путина президентом мечты
20 марта 2025, 23:04
 
РоссияДжакартаВладимир ПутинМаша и Медведи
 
 
