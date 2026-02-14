https://ria.ru/20260214/putin-2074368826.html
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина - РИА Новости, 14.02.2026
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина
Индонезийские блогеры рассказали РИА Новости, что размещают у себя дома плакаты с портретами и цитатами президента России Владимира Путина, считая его... РИА Новости, 14.02.2026
Индонезийские блогеры украсили дома плакатами с цитатами Путина
РИА Новости: индонезийские блогеры украсили дома портретами Путина