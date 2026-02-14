https://ria.ru/20260214/printsipy-2074330656.html
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения
Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с... РИА Новости, 14.02.2026
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения
