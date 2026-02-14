Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/printsipy-2074330656.html
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения - РИА Новости, 14.02.2026
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения
Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T04:57:00+03:00
2026-02-14T04:57:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074184414_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6719b856871a1d0fdfc6c7c53dc77504.jpg
https://ria.ru/20260213/ssha-2074291555.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074184414_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_9fe87182017cf27957a1e25e1ac6c4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), марко рубио
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Марко Рубио
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципов равенства и уважения

Ван И призвал США придерживаться принципов равенства и уважения

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Пока мы будем придерживаться принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, обе стороны смогут найти пути решения озабоченностей обеих сторон и надлежащим образом урегулировать разногласия", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Говоря об отношениях Китая и США, дипломат подчеркнул, что диалог лучше конфронтации, сотрудничество лучше конфликта, а взаимовыгодное сотрудничество лучше игры с нулевой суммой.
Как сообщает МИД КНР, в ходе встречи стороны договорились укреплять диалог и сотрудничество в различных областях и способствовать стабильному развитию китайско-американских отношений.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент
Вчера, 20:23
 
В миреКитайСШАПекинВан И (политик)Марко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала