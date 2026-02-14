Киев предлагал Санду силой "решить вопрос" Приднестровья, заявил Додон

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Весной 2022 года Киев обсуждал с президентом Молдавии Майей Санду сценарии давления на Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

"Весной 2022 года, по моей информации, обсуждались варианты давления на Приднестровье. Украинская сторона тогда рассматривала возможность участия, если бы Молдова сама обратилась с такой просьбой", - сказал он.

Политик отметил, что руководство Молдавии в итоге не поддержало эту инициативу.

"Это показало, насколько опасными могли быть такие инициативы для всей региональной безопасности", - сказал экс-президент.