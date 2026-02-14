Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о роли Прибалтики в НАТО - РИА Новости, 14.02.2026
15:23 14.02.2026
Эксперт рассказал о роли Прибалтики в НАТО
Эксперт рассказал о роли Прибалтики в НАТО
Прибалтийские страны последние 30 лет видят свое геополитическое призвание в роли форпоста на восточном фланге НАТО, больше никакой повестки дня у них нет,... РИА Новости, 14.02.2026
в мире, россия, алексей громыко, нато, прибалтика
В мире, Россия, Алексей Громыко, НАТО, Прибалтика
Эксперт рассказал о роли Прибалтики в НАТО

Громыко: Прибалтика видит свое геополитическое призвание в роли форпоста НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Прибалтийские страны последние 30 лет видят свое геополитическое призвание в роли форпоста на восточном фланге НАТО, больше никакой повестки дня у них нет, заявил РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
Он отметил, что прибалты вовсю получают военную поддержку от США и НАТО, размещают на своей территории всё новые натовские силы, увеличивают свои оборонные бюджеты, лезут на рожон в борьбе с так называемом "теневым флотом", минируют свою границу с Россией и Белоруссией, выйдя из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин.
"Все последние 30 лет своё геополитическое призвание они видят как раз в роли форпоста на восточном фланге НАТО. Больше никакой повестки дня у них нет. Но собственные вооружённые силы у них мизерные, поэтому в будущих отношениях России с альянсом всё же тон будут задавать США и ведущие континентальные страны НАТО, такие как Германия и Франция", - подчеркнул Громыко.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреРоссияАлексей ГромыкоНАТОПрибалтика
 
 
