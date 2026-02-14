Эксперт рассказал о роли Прибалтики в НАТО

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Прибалтийские страны последние 30 лет видят свое геополитическое призвание в роли форпоста на восточном фланге НАТО, больше никакой повестки дня у них нет, заявил РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.