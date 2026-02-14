Рейтинг@Mail.ru
Священник РПЦЗ рассказал о росте интереса американцев к православию
Религия
 
10:39 14.02.2026
Священник РПЦЗ рассказал о росте интереса американцев к православию
Священник РПЦЗ рассказал о росте интереса американцев к православию

Священник Соммер: пандемия способствовала росту интереса молодежи к православию

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкРаспятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Пандемия коронавируса способствовала росту интереса американцев к православию, особенно среди молодежи, заявил в интервью РИА Новости священник Синодального Знаменского собора в Нью-Йорке Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) протоиерей Андрей Соммер.
"Мы все были на локдауне, и многие из нас воспользовались этой возможностью для поисков и просмотра богослужений в интернете", - сказал отец Андрей.
Иеромонах Стефан (Игумнов) - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
12 февраля, 10:40
Священник подчеркнул, что за последние несколько лет молодые люди, представляющие поколение Z, начали посещать церковь вдвое чаще. По его словам, в 2025 году именно они стали самыми регулярными прихожанами.
"Во время пандемии мы все испытывали чувство изоляции и одиночества. Это было время для размышлений, и многие начали задаваться вопросами о смысле жизни и своем предназначении. Это дало возможность изучить различные духовные варианты", — добавил отец Андрей.
Обряд сожжения чучела на Масленицу - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В РПЦ призвали оградить школьников от традиции сожжения чучела на Масленицу
13 февраля, 17:45
Он также отметил, что в Синодальном соборе РПЦЗ только за годы после пандемии крещение приняли десятки человек.
15 февраля, в православный праздник Сретения Господня, отмечается Всемирный день православной молодежи.
В настоящее время РПЦЗ насчитывает около 550 приходов по всему миру, главным образом, в США. Причем это число существенно выросло за последние годы.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Православную церковь в Америке наконец услышали, заявил протоиерей РПЦЗ
26 ноября 2025, 18:05
 
Религия
 
 
