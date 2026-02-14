https://ria.ru/20260214/pravoslavie-2074354889.html
Священник РПЦЗ рассказал о росте интереса американцев к православию
Пандемия коронавируса способствовала росту интереса американцев к православию, особенно среди молодежи, заявил в интервью РИА Новости священник Синодального... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:39:00+03:00
религия
Новости
ru-RU
Священник Соммер: пандемия способствовала росту интереса молодежи к православию
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Пандемия коронавируса способствовала росту интереса американцев к православию, особенно среди молодежи, заявил в интервью РИА Новости священник Синодального Знаменского собора в Нью-Йорке Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) протоиерей Андрей Соммер.
"Мы все были на локдауне, и многие из нас воспользовались этой возможностью для поисков и просмотра богослужений в интернете", - сказал отец Андрей.
Священник подчеркнул, что за последние несколько лет молодые люди, представляющие поколение Z, начали посещать церковь вдвое чаще. По его словам, в 2025 году именно они стали самыми регулярными прихожанами.
"Во время пандемии мы все испытывали чувство изоляции и одиночества. Это было время для размышлений, и многие начали задаваться вопросами о смысле жизни и своем предназначении. Это дало возможность изучить различные духовные варианты", — добавил отец Андрей.
Он также отметил, что в Синодальном соборе РПЦЗ только за годы после пандемии крещение приняли десятки человек.
15 февраля, в православный праздник Сретения Господня, отмечается Всемирный день православной молодежи.
В настоящее время РПЦЗ насчитывает около 550 приходов по всему миру, главным образом, в США
. Причем это число существенно выросло за последние годы.