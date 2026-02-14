Священник РПЦЗ рассказал о росте интереса американцев к православию

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Пандемия коронавируса способствовала росту интереса американцев к православию, особенно среди молодежи, заявил в интервью РИА Новости священник Синодального Знаменского собора в Нью-Йорке Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) протоиерей Андрей Соммер.

"Мы все были на локдауне, и многие из нас воспользовались этой возможностью для поисков и просмотра богослужений в интернете", - сказал отец Андрей.

Священник подчеркнул, что за последние несколько лет молодые люди, представляющие поколение Z, начали посещать церковь вдвое чаще. По его словам, в 2025 году именно они стали самыми регулярными прихожанами.

"Во время пандемии мы все испытывали чувство изоляции и одиночества. Это было время для размышлений, и многие начали задаваться вопросами о смысле жизни и своем предназначении. Это дало возможность изучить различные духовные варианты", — добавил отец Андрей.

Он также отметил, что в Синодальном соборе РПЦЗ только за годы после пандемии крещение приняли десятки человек.

15 февраля, в православный праздник Сретения Господня, отмечается Всемирный день православной молодежи.