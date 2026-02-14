Число пострадавших при пожаре в Сергиевом Посаде увеличилось до шести

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в Сергиевом Посаде возросло до шести, пять из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
В Сергиевом Посаде в субботу произошел взрыв газового баллона в частном доме, после чего огонь распространился на три жилых строения, сообщало ранее ведомство. В результате происшествия, как сообщало ГКУ "Мособлпожспас", пострадали пять человек. Огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра.
"В настоящий момент известно о шести пострадавших в результате пожара в Сергиевом Посаде. Один из них отказался от госпитализации после осмотра медиками скорой помощи, ещё пятеро госпитализированы в больницы минздрава Московской области. Их состояние оценивается как тяжелое", - говорится в канале ведомства в Max.
По данным министерства, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи.