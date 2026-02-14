Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при пожаре в Сергиевом Посаде увеличилось до шести - РИА Новости, 14.02.2026
22:39 14.02.2026
Число пострадавших при пожаре в Сергиевом Посаде увеличилось до шести
Число пострадавших при пожаре в Сергиевом Посаде увеличилось до шести
Число пострадавших при пожаре в Сергиевом Посаде увеличилось до шести
Число пострадавших в результате пожара в Сергиевом Посаде возросло до шести, пять из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2026
Число пострадавших при пожаре в Сергиевом Посаде увеличилось до шести

Число пострадавших при пожаре в Сергиевом Посаде возросло до шести

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в Сергиевом Посаде возросло до шести, пять из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
В Сергиевом Посаде в субботу произошел взрыв газового баллона в частном доме, после чего огонь распространился на три жилых строения, сообщало ранее ведомство. В результате происшествия, как сообщало ГКУ "Мособлпожспас", пострадали пять человек. Огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра.
"В настоящий момент известно о шести пострадавших в результате пожара в Сергиевом Посаде. Один из них отказался от госпитализации после осмотра медиками скорой помощи, ещё пятеро госпитализированы в больницы минздрава Московской области. Их состояние оценивается как тяжелое", - говорится в канале ведомства в Max.
По данным министерства, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи.
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек
