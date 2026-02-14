https://ria.ru/20260214/pozhar-2074434606.html
В Сергиевом Посаде локализовали возгорание после взрыва газа
В Сергиевом Посаде локализовали возгорание после взрыва газа
Пожарные локализовали возгорание, возникшее после взрыва газового баллона в Сергиевом Посаде, на площади 244 квадратных метров, сообщили в МЧС Подмосковья. РИА Новости, 14.02.2026
московская область (подмосковье)
