16:21 14.02.2026
В Чечне женщина и внучка погибли из-за пожара в соседней квартире
В станице Ассиновская Серноводского района Чечни от удушья из-за задымления квартиры погибли пожилая женщина и ее внучка, сообщает СК по республике. РИА Новости, 14.02.2026
2026
Новости
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы МЧС России
Автомобиль пожарной службы МЧС России. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 фев - РИА Новости. В станице Ассиновская Серноводского района Чечни от удушья из-за задымления квартиры погибли пожилая женщина и ее внучка, сообщает СК по республике.
"В станице Ассиновская Серноводского района произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме. Воспламенение с сильным задымлением произошло в квартире на втором этаже, предположительно, из-за неисправного электрического камина. В момент пожара в квартире никого не было. В результате удушья от задымления скончались проживавшие на третьем этаже 68-летняя женщина и ее 16-летняя внучка", - сообщает СК в приложении Max.
Уточняется, что пожар локализован, жильцы дома эвакуированы. На месте происшествия проводится доследственная проверка.
