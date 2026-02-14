https://ria.ru/20260214/pozhar-2074397455.html
В Чечне женщина и внучка погибли из-за пожара в соседней квартире
В Чечне женщина и внучка погибли из-за пожара в соседней квартире - РИА Новости, 14.02.2026
В Чечне женщина и внучка погибли из-за пожара в соседней квартире
В станице Ассиновская Серноводского района Чечни от удушья из-за задымления квартиры погибли пожилая женщина и ее внучка, сообщает СК по республике. РИА Новости, 14.02.2026
