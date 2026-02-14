Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек - РИА Новости, 14.02.2026
05:13 14.02.2026
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек
Пять человек, включая детей, погибли в пожаре в поселке Кукан Хабаровского края, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 14.02.2026
происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек

В поселке Кукан Хабаровского края при пожаре погибли пять человек, включая детей

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пять человек, включая детей, погибли в пожаре в поселке Кукан Хабаровского края, сообщило ГУ МЧС России по региону.
По данным регионального МЧС, пожар произошел в деревянном частном доме на площади 80 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены восемь человек и две единицы техники, пожар был ликвидирован к 09.00 местного времени (02.00 мск).
"При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четырех детей, трое из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в МЧС, для установления обстоятельств произошедшего на месте работают эксперты и представители следственных органов.
Сотрудники МЧС на месте пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире
ПроисшествияХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
