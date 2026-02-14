https://ria.ru/20260214/pozhar-2074332153.html
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек
В Хабаровском крае при пожаре погибли пять человек
Пять человек, включая детей, погибли в пожаре в поселке Кукан Хабаровского края, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 14.02.2026
В поселке Кукан Хабаровского края при пожаре погибли пять человек, включая детей