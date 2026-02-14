https://ria.ru/20260214/post-2074328605.html
В РПЦ назвали дату начала Великого поста
Великий пост в 2026 году начнётся 23 февраля, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 14.02.2026
религия
русская православная церковь
