Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
03:48 14.02.2026
Великий пост в 2026 году начнётся 23 февраля, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 14.02.2026
Религия, Русская православная церковь
В РПЦ назвали дату начала Великого поста

РИА Новости: Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля

© РИА Новости / Алексей Михеев Трудники и монахи монастыря на богослужении
Трудники и монахи монастыря на богослужении - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Михеев
Трудники и монахи монастыря на богослужении. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Великий пост в 2026 году начнётся 23 февраля, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Идет сложный очень период Великого поста, Страстной седмицы – время покаяния. 23 февраля начинается Великий пост", – сказал он.
Великий пост этом году продлится в Русской православной церкви до 11 апреля. Из четырех многодневных постов Великий – самый долгий и строгий.
