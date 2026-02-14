Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к "терорганизациям"

БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Российское посольство в Германии запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"В этой истории вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве "зарубежных террористических объединений". Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет", - сказал агентству посол.