Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к "терорганизациям"
18:16 14.02.2026
Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к "терорганизациям"
Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к "терорганизациям"
в мире
россия
германия
донецкая народная республика
сергей нечаев (дипломат)
владимир путин
россия
германия
донецкая народная республика
Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к "терорганизациям"

Нечаев: посольство просит разъяснений ФРГ по внесению ЛНР и ДНР в терорганизации

БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Российское посольство в Германии запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Посол сообщил, что дипмиссия запросила консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.
"В этой истории вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве "зарубежных террористических объединений". Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет", - сказал агентству посол.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
