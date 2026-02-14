Посол сообщил о диалоге с Восточным Тимором о диппредставительстве России

ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Восточный Тимор поднимает вопрос об открытии российского посольства в стране, обсуждение возможного открытия диппредставительства РФ внесено в повестку двухстороннего сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Толченов, представляющий интересы России в Восточном Тиморе.