05:25 14.02.2026
Посол сообщил о диалоге с Восточным Тимором о диппредставительстве России
в мире
россия
восточный тимор
джакарта
сергей толченов
жозе рамуш-орта
россия
восточный тимор
джакарта
в мире, россия, восточный тимор, джакарта, сергей толченов, жозе рамуш-орта
В мире, Россия, Восточный Тимор, Джакарта, Сергей Толченов, Жозе Рамуш-Орта
ДЖАКАРТА, 14 фев — РИА Новости. Восточный Тимор поднимает вопрос об открытии российского посольства в стране, обсуждение возможного открытия диппредставительства РФ внесено в повестку двухстороннего сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Толченов, представляющий интересы России в Восточном Тиморе.
"Восточнотиморские партнеры действительно поднимают вопрос об открытии нашей дипломатической миссии в Демократической Республике Восточный Тимор, принимая во внимание тот факт, что Россия традиционно имеет посольства во всех странах АСЕАН. Официально такое предложение поступило от мининдел Б.Фрейташа еще во время встречи с С.В.Лавровым, состоявшейся в июле 2024 г. в Лаосе", - рассказал российский посол.
По словам дипломата, дальнейшее обсуждение всех модальностей возможного открытия российского диппредставительства в Восточном Тиморе "внесено в повестку дня двустороннего сотрудничества".
"Однако нужно понимать, что данный вопрос нуждается в длительной проработке, а пока силами посольства России в Джакарте продолжим совершенствовать договорно-правовую базу российско-восточнотиморских отношений. В прошлом году, к примеру, главы центризбиркомов Э.Памфилова и Ж.Б.Перейра подписали профильный меморандум. Просматриваются перспективы практического взаимодействия на торгово-экономическом, энергетическом и образовательном треках", - отметил Толченов.
Восточный Тимор официально стал страной-членом Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на саммите организации осенью 2025 года.
Ранее президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою дипмиссию в Москве.
