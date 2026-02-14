https://ria.ru/20260214/posol-2074344214.html
Сербский дипломат заявил о нездоровой атмосфере на Мюнхенской конференции
Сербский дипломат заявил о нездоровой атмосфере на Мюнхенской конференции
Сербский дипломат заявил о нездоровой атмосфере на Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в нездоровой атмосфере из-за воинственной позиции Германии и других западных стран по Украине, заявил РИА...
2026-02-14T09:07:00+03:00
2026-02-14T09:07:00+03:00
2026-02-14T09:38:00+03:00
в мире
германия
украина
мюнхен
ван и (политик)
александр вучич
китай
германия
украина
мюнхен
китай
в мире, германия, украина, мюнхен, ван и (политик), александр вучич, китай
В мире, Германия, Украина, Мюнхен, Ван И (политик), Александр Вучич, Китай
Сербский дипломат заявил о нездоровой атмосфере на Мюнхенской конференции
Дипломат Кршлянин: позиция стран Запада создает трудности форуму в Мюнхене
БЕЛГРАД, 14 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в нездоровой атмосфере из-за воинственной позиции Германии и других западных стран по Украине, заявил РИА Новости сербский дипломат, экс-посол Владимир Кршлянин.
По его словам, на ход мероприятия значительно влияют правящие круги Западной Европы. Это создает трудности для участников, которые прибыли из других частей мира.
"Все остальные приезжающие: министр иностранных дел КНР (Ван И. — Прим. ред.), а также наш президент (Александр Вучич
. — Прим. ред.), перед ними встала трудная задача отстаивать базовые принципы международных отношений и международного права в такой нездоровой атмосфере", — подчеркнул Кршлянин.
Дипломат отметил, что ФРГ, будучи принимающей стороной, входит в тройку стран Европы, которые возглавляют "военную коалицию" по Украине.
"Это стало крупнейшим ограничительным фактором для успеха конференции. С другой стороны, для немцев характерна некая обязательность в смысле подхода к проблеме открытости для научной дискуссии", — добавил экс-посол.
Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году там выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы
— не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.