© REUTERS / Kay Nietfeld Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности

Сербский дипломат заявил о нездоровой атмосфере на Мюнхенской конференции

БЕЛГРАД, 14 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности проходит в нездоровой атмосфере из-за воинственной позиции Германии и других западных стран по Украине, заявил РИА Новости сербский дипломат, экс-посол Владимир Кршлянин.

По его словам, на ход мероприятия значительно влияют правящие круги Западной Европы. Это создает трудности для участников, которые прибыли из других частей мира.

"Все остальные приезжающие: министр иностранных дел КНР (Ван И. — Прим. ред.), а также наш президент ( Александр Вучич . — Прим. ред.), перед ними встала трудная задача отстаивать базовые принципы международных отношений и международного права в такой нездоровой атмосфере", — подчеркнул Кршлянин.

Дипломат отметил, что ФРГ, будучи принимающей стороной, входит в тройку стран Европы, которые возглавляют "военную коалицию" по Украине.

« "Это стало крупнейшим ограничительным фактором для успеха конференции. С другой стороны, для немцев характерна некая обязательность в смысле подхода к проблеме открытости для научной дискуссии", — добавил экс-посол.