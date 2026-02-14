Рейтинг@Mail.ru
14.02.2026
09:05 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/posol-2074343285.html
Посол в Осло рассказал о военных приготовлениях Норвегии, Швеции и Дании
Посол в Осло рассказал о военных приготовлениях Норвегии, Швеции и Дании
в мире, россия, норвегия, швеция, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Норвегия, Швеция, Николай Корчунов, НАТО
Посол в Осло рассказал о военных приготовлениях Норвегии, Швеции и Дании

© iStock.com / EkelyОсло, Норвегия
Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военные приготовления Норвегии, Швеции и Дании создают непосредственную угрозу нацбезопасности России и вынуждают принимать ответные меры военно-технического характера, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Осло, Стокгольм и Хельсинки вместе ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры", - сказал РИА Новости Корчунов.
Глава дипмиссии отметил, что эти и другие открыто направленные против России военные приготовления стран НАТО на "северном фланге" ведут к росту напряженности и представляют непосредственную угрозу нацбезопасности России, вынуждая принимать ответные меры военно-технического характера.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
