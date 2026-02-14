Рейтинг@Mail.ru
07:57 14.02.2026
Посол рассказал, сколько теряет финское приграничье без российских туристов
Посол рассказал, сколько теряет финское приграничье без российских туристов
Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро РИА Новости, 14.02.2026
россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Посол рассказал, сколько теряет финское приграничье без российских туристов

Посол Кузнецов: финское приграничье теряет миллион евро в день без туристов

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро в день без российского туризма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль. Так, только одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма", - сказал глава дипмиссии.
Посол рассказал о сокращении товарооборота между Россией и Финляндией
