Посол рассказал, сколько теряет финское приграничье без российских туристов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Разрыв связей с Россией болезненно сказывается на регионах востока и севера Финляндии - в частности, финская приграничная Южная Карелия теряет один миллион евро в день без российского туризма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.