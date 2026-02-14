Россия ведет активную работу по модернизации ВС Киргизии, заявил посол

БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Россия ведет непрерывную активную работу по модернизации и повышению потенциала вооруженных сил Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

"Российская Федерация традиционно является ключевым партнером Киргизской Республики в области военно-технического сотрудничества. В этой сфере непрерывно ведется активная работа, включающая комплексную помощь в модернизации и повышении потенциала вооруженных сил Киргизии", - заявил дипломат.