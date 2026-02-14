Рейтинг@Mail.ru
Россия ведет активную работу по модернизации ВС Киргизии, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
04:07 14.02.2026
Россия ведет активную работу по модернизации ВС Киргизии, заявил посол
Россия ведет непрерывную активную работу по модернизации и повышению потенциала вооруженных сил Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
россия
киргизия
зрк с-300
бишкек
в мире, россия, киргизия, зрк с-300, бишкек
В мире, Россия, Киргизия, ЗРК С-300, Бишкек
БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Россия ведет непрерывную активную работу по модернизации и повышению потенциала вооруженных сил Киргизии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.
"Российская Федерация традиционно является ключевым партнером Киргизской Республики в области военно-технического сотрудничества. В этой сфере непрерывно ведется активная работа, включающая комплексную помощь в модернизации и повышении потенциала вооруженных сил Киргизии", - заявил дипломат.
По словам Вакунова, целесообразность раскрытия детальной информации о тех или иных поставках будет определяться военными ведомствами.
В минувшем году Россия поставила в Киргизию партию современного вооружения, в том числе комплексы противовоздушной обороны С-300.
