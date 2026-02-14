Посол России обвинил ФРГ в разрушении отношений между Москвой и Берлином

БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и Германией были практически полностью разрушены по инициативе немецкого правительства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Серьезный отпечаток на работу посольства, разумеется, накладывает актуальное состояние российско-германских отношений, которые по большому счету почти полностью разрушены по инициативе Берлина. Это сказывается как на повседневном функционировании дипмиссии, так и на политическом фоне нашей работы", - сказал РИА Новости Нечаев.
Как уточнил глава дипмиссии, в проекции на российские учреждения в ФРГ "множатся недобросовестные, не имеющие ничего общего с реальностью вбросы о шпионах и хакерах, гибридных атаках, кампаниях дезинформации и пропаганды".
"Цель этих вбросов очевидна - сделать контакты с российскими представительствами максимально токсичными и опасными, запугать тех, кто по-прежнему готов взаимодействовать с посольством ради восстановления некогда дружественных, конструктивных связей между нашими странами и народами", - пояснил посол России в ФРГ.