Посол России обвинил ФРГ в разрушении отношений между Москвой и Берлином
01:19 14.02.2026
Посол России обвинил ФРГ в разрушении отношений между Москвой и Берлином
Посол России обвинил ФРГ в разрушении отношений между Москвой и Берлином

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и Германией были практически полностью разрушены по инициативе немецкого правительства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Серьезный отпечаток на работу посольства, разумеется, накладывает актуальное состояние российско-германских отношений, которые по большому счету почти полностью разрушены по инициативе Берлина. Это сказывается как на повседневном функционировании дипмиссии, так и на политическом фоне нашей работы", - сказал РИА Новости Нечаев.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ФРГ планирует сменить посла в России, пишет Spiegel
10 февраля, 23:38
Как уточнил глава дипмиссии, в проекции на российские учреждения в ФРГ "множатся недобросовестные, не имеющие ничего общего с реальностью вбросы о шпионах и хакерах, гибридных атаках, кампаниях дезинформации и пропаганды".
"Цель этих вбросов очевидна - сделать контакты с российскими представительствами максимально токсичными и опасными, запугать тех, кто по-прежнему готов взаимодействовать с посольством ради восстановления некогда дружественных, конструктивных связей между нашими странами и народами", - пояснил посол России в ФРГ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине
3 февраля, 17:33
 
В миреРоссияГерманияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)
 
 
