В ФСИН объяснили, зачем в мордовской колонии покупали аппараты для попкорна - РИА Новости, 14.02.2026
14:52 14.02.2026
В ФСИН объяснили, зачем в мордовской колонии покупали аппараты для попкорна
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В ФСИН объяснили, зачем в мордовской колонии покупали аппараты для попкорна

Попкорн. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна в мордовскую ИК-2 приобретались для организации производства и трудоустройства осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.
В службе рассказали, что в период с 2022 по 2026 годы учреждения уголовно-исполнительной системы республики заключали контракты на покупку мультимедийной техники по линии воспитательной работы с осужденными.
"Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией №2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях", - сказали в пресс-бюро.
В ведомстве подчеркнули, что госконтракты заключены в соответствии с законом за счет приносящей доход деятельности.
"Общая сумма закупок не превысила 191 тысячу рублей", - заключили во ФСИН.
Колония УФСИН в Мордовии, где содержатся осужденные украинские боевики - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Раскрыто, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии
8 июня 2025, 07:21
 
Россия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
