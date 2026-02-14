В ФСИН объяснили, зачем в мордовской колонии покупали аппараты для попкорна

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна в мордовскую ИК-2 приобретались для организации производства и трудоустройства осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.

В службе рассказали, что в период с 2022 по 2026 годы учреждения уголовно-исполнительной системы республики заключали контракты на покупку мультимедийной техники по линии воспитательной работы с осужденными.

"Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией №2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях", - сказали в пресс-бюро.

В ведомстве подчеркнули, что госконтракты заключены в соответствии с законом за счет приносящей доход деятельности.