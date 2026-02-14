https://ria.ru/20260214/pooslstvo-2074429706.html
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой - РИА Новости, 14.02.2026
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой
Посольство РФ в Лондоне назвало "некропропагандой" новые заявления запада о якобы отравлении Навального* токсином эпибатидин. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:16:00+03:00
2026-02-14T20:16:00+03:00
2026-02-14T20:26:00+03:00
в мире
россия
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154819/14/1548191406_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_38b98ce4192f6ce52ece98e4b47ac710.jpg
https://ria.ru/20260214/posolstvo-2074430074.html
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154819/14/1548191406_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_340e01221c76a167b75224efddc7bc50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лондон
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой
Посольство РФ в Лондоне назвало новые заявления о Навальном некропропагандой
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало "некропропагандой" новые заявления запада о якобы отравлении Навального* токсином эпибатидин.
"Вынуждены вновь обратить внимание на политическое представление, разыгранное "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности представителями Великобритании и ряда европейских государств. Лондон утверждает, что в неких образцах, якобы связанных со смертью российского гражданина в 2024 году, обнаружен токсин эпибатидин и на этом основании России приписывается нарушение Конвенции о запрещении химического оружия… настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ