Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой

"Вынуждены вновь обратить внимание на политическое представление, разыгранное "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности представителями Великобритании и ряда европейских государств. Лондон утверждает, что в неких образцах, якобы связанных со смертью российского гражданина в 2024 году, обнаружен токсин эпибатидин и на этом основании России приписывается нарушение Конвенции о запрещении химического оружия… настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.