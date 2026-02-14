Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой - РИА Новости, 14.02.2026
20:16 14.02.2026 (обновлено: 20:26 14.02.2026)
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой
Посольство РФ в Лондоне назвало "некропропагандой" новые заявления запада о якобы отравлении Навального* токсином эпибатидин. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:16:00+03:00
2026-02-14T20:26:00+03:00
Посольство России в Лондоне назвало заявления о Навальном* некропропагандой

Посольство РФ в Лондоне назвало новые заявления о Навальном некропропагандой

ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало "некропропагандой" новые заявления запада о якобы отравлении Навального* токсином эпибатидин.
"Вынуждены вновь обратить внимание на политическое представление, разыгранное "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности представителями Великобритании и ряда европейских государств. Лондон утверждает, что в неких образцах, якобы связанных со смертью российского гражданина в 2024 году, обнаружен токсин эпибатидин и на этом основании России приписывается нарушение Конвенции о запрещении химического оружия… настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ
