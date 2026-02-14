https://ria.ru/20260214/ponimanie-2074324981.html
Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня, утверждают СМИ
Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня, утверждают СМИ
Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня, утверждают СМИ
Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли понимания, как определить режим РИА Новости, 14.02.2026
Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня, утверждают СМИ
Politico: РФ и Украина в Абу-Даби достигли понимания по режиму прекращения огня