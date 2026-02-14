Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня, утверждают СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
02:30 14.02.2026
Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня, утверждают СМИ
Россия и Украина достигли понимания по прекращению огня, утверждают СМИ
россия, украина, абу-даби, дмитрий песков, владимир мединский, politico
Россия, Украина, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Politico
Переговоры представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Переговоры представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня.
"Стороны достигли согласия о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры примут решение о прекращении боевых действий", - говорится в публикации.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Постпред США при НАТО признал, что Россия продвигается вперед на Украине
01:31
Россия Украина Абу-Даби Дмитрий Песков Владимир Мединский Politico
 
 
