В Польше раскрыли, что украинская делегация делала возле российской границы
13:59 14.02.2026
В Польше раскрыли, что украинская делегация делала возле российской границы
в мире, польша, россия, калининградская область, нато
В мире, Польша, Россия, Калининградская область, НАТО
В Польше раскрыли, что украинская делегация делала возле российской границы

Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью, пишет Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши.

В материале говорится, что экскурсию для представителей 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины провел бригадный генерал Даниэль Войташкевич.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта
Вчера, 12:48
Им показали оборудование и снаряжение, пограничный пост в Барцянах, а также ознакомили с инфраструктурой и задачами, которые выполняются на этом участке.

Визит состоялся 10 февраля.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 12:03
 
