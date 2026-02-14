https://ria.ru/20260214/polsha-2074378062.html
В Польше раскрыли, что украинская делегация делала возле российской границы
В Польше раскрыли, что украинская делегация делала возле российской границы
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью, пишет Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши.
В материале говорится, что экскурсию для представителей 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины провел бригадный генерал Даниэль Войташкевич.
Им показали оборудование и снаряжение, пограничный пост в Барцянах, а также ознакомили с инфраструктурой и задачами, которые выполняются на этом участке.
Визит состоялся 10 февраля.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.