Гвардейский артиллерийский полк за время СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ

КОСТРОМА, 14 фев -РИА Новости. Тысяча шестьдесят пятый гвардейский артиллерийский Краснознаменный полк уничтожил за время СВО порядка 6500 человек личного состава ВСУ, заявил в поздравлении полку с вручением ордена Кутузова командующий воздушно-десантных войск Михаил Теплинский.
В телеграмме, которую зачитали в ходе торжественного мероприятия, он подчеркнул, что с первых дней спецоперации полк выполняет сложнейшие задачи по демилитаризации и денацификации Украины.
"Военнослужащими полка было уничтожено 130 танков и других бронированных машин, 104 артиллерийских орудия и миномета, 47 пунктов управления, 30 РЛС, до 6500 человек живой силы противника", - указал Теплинский в телеграмме.
Командующий ВДВ подчеркнул, что за массовый героизм, мужество и доблесть при выполнении задач СВО 1126 десантников-артиллеристов награждены государственными наградами Российской Федерации.
Теплинский выразил уверенность в том, что "гвардейцы артиллерийского полка и впредь не подведут, вписав еще немало ярких страниц в историю крылатой пехоты и наших российских вооруженных сил".
22 июня 2022, 17:18