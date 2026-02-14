Гвардейский артиллерийский полк за время СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ

КОСТРОМА, 14 фев -РИА Новости. Тысяча шестьдесят пятый гвардейский артиллерийский Краснознаменный полк уничтожил за время СВО порядка 6500 человек личного состава ВСУ, заявил в поздравлении полку с вручением ордена Кутузова командующий воздушно-десантных войск Михаил Теплинский.

Теплинский выразил уверенность в том, что "гвардейцы артиллерийского полка и впредь не подведут, вписав еще немало ярких страниц в историю крылатой пехоты и наших российских вооруженных сил".