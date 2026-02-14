Рейтинг@Mail.ru
Гвардейский артиллерийский полк за время СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 14.02.2026 (обновлено: 15:50 14.02.2026)
Гвардейский артиллерийский полк за время СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ
Гвардейский артиллерийский полк за время СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Гвардейский артиллерийский полк за время СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ
Тысяча шестьдесят пятый гвардейский артиллерийский Краснознаменный полк уничтожил за время СВО порядка 6500 человек личного состава ВСУ, заявил в поздравлении... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
михаил теплинский
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Михаил Теплинский, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Гвардейский артиллерийский полк за время СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ

Теплинский: Краснознаменный полк в ходе СВО уничтожил 6500 боевиков ВСУ

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КОСТРОМА, 14 фев -РИА Новости. Тысяча шестьдесят пятый гвардейский артиллерийский Краснознаменный полк уничтожил за время СВО порядка 6500 человек личного состава ВСУ, заявил в поздравлении полку с вручением ордена Кутузова командующий воздушно-десантных войск Михаил Теплинский.
В телеграмме, которую зачитали в ходе торжественного мероприятия, он подчеркнул, что с первых дней спецоперации полк выполняет сложнейшие задачи по демилитаризации и денацификации Украины.
"Военнослужащими полка было уничтожено 130 танков и других бронированных машин, 104 артиллерийских орудия и миномета, 47 пунктов управления, 30 РЛС, до 6500 человек живой силы противника", - указал Теплинский в телеграмме.
Командующий ВДВ подчеркнул, что за массовый героизм, мужество и доблесть при выполнении задач СВО 1126 десантников-артиллеристов награждены государственными наградами Российской Федерации.
Теплинский выразил уверенность в том, что "гвардейцы артиллерийского полка и впредь не подведут, вписав еще немало ярких страниц в историю крылатой пехоты и наших российских вооруженных сил".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ТеплинскийВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
