Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб" - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/polisorb-2074413554.html
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб" - РИА Новости, 14.02.2026
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"
Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T18:08:00+03:00
2026-02-14T18:08:00+03:00
узбекистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
https://ria.ru/20260129/produktsiya-2070891632.html
https://ria.ru/20260211/lekarstvo-2073561093.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_a2c11133662417da37cd64ff9194df5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, в мире
Узбекистан, В мире
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"

Агентство в Узбекистане выявило подделку российского препарата "Полисорб"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Лекарство в капсулах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 14 фев - РИА Новости. Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно тексту пресс-службы, на основании обращения российской АО "Полисорб" правоохранители провели проверку деятельности одной из частных компаний в Узбекистане.
Молочная продукция на витрине магазина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Почти 18% молочной продукции в России в 2025 году оказались поддельными
29 января, 04:47
"В ходе проверки установлено, что выпускалась контрафактная, биологически активная добавка под названием "ПОЛИСОРБ ЕНТ", сходная до степени смешения с товарным знаком POLISORB", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
По факту выявленного правонарушения в отношении руководителя узбекской компании составили административный протокол по статье №177 кодекса об административной ответственности Узбекистана (незаконное использование чужого товарного знака или сходных обозначений), материалы направили в суд, добавила пресс-служба.
АО "Полисорб" - российская фармацевтическая компания, которая производит одноименный препарат и другие сорбенты, помогающие выводить токсины из организма.
Сотрудница аптеки расставляет лекарства - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Названы самые востребованные лекарства у россиян в 2025 году
11 февраля, 06:47
 
УзбекистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала