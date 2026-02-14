В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"

ТАШКЕНТ, 14 фев - РИА Новости. Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно тексту пресс-службы, на основании обращения российской АО "Полисорб" правоохранители провели проверку деятельности одной из частных компаний в Узбекистане

"В ходе проверки установлено, что выпускалась контрафактная, биологически активная добавка под названием "ПОЛИСОРБ ЕНТ", сходная до степени смешения с товарным знаком POLISORB", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

По факту выявленного правонарушения в отношении руководителя узбекской компании составили административный протокол по статье №177 кодекса об административной ответственности Узбекистана (незаконное использование чужого товарного знака или сходных обозначений), материалы направили в суд, добавила пресс-служба.