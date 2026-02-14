https://ria.ru/20260214/polisorb-2074413554.html
В Узбекистане выявили подделку российского препарата "Полисорб"
Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T18:08:00+03:00
2026-02-14T18:08:00+03:00
2026-02-14T18:08:00+03:00
ТАШКЕНТ, 14 фев - РИА Новости.
Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана выявило подделку на узбекском рынке популярного российского сорбента "Полисорб", сообщила пресс-служба
ведомства.
Согласно тексту пресс-службы, на основании обращения российской АО "Полисорб" правоохранители провели проверку деятельности одной из частных компаний в Узбекистане
.
"В ходе проверки установлено, что выпускалась контрафактная, биологически активная добавка под названием "ПОЛИСОРБ ЕНТ", сходная до степени смешения с товарным знаком POLISORB", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
По факту выявленного правонарушения в отношении руководителя узбекской компании составили административный протокол по статье №177 кодекса об административной ответственности Узбекистана (незаконное использование чужого товарного знака или сходных обозначений), материалы направили в суд, добавила пресс-служба.
АО "Полисорб" - российская фармацевтическая компания, которая производит одноименный препарат и другие сорбенты, помогающие выводить токсины из организма.