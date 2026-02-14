Рейтинг@Mail.ru
Сильная гололедица ожидает москвичей в воскресенье, сообщила синоптик - РИА Новости, 14.02.2026
20:07 14.02.2026
Сильная гололедица ожидает москвичей в воскресенье, сообщила синоптик
Сильная гололедица ожидает москвичей в воскресенье, сообщила синоптик - РИА Новости, 14.02.2026
Сильная гололедица ожидает москвичей в воскресенье, сообщила синоптик
Сильная гололедица ожидается в Москве в воскресенье утром в связи с резким похолоданием, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 14.02.2026
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Сильная гололедица ожидает москвичей в воскресенье, сообщила синоптик

Позднякова: сильная гололедица ожидает москвичей в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Гололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Гололед в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в Москве в воскресенье утром в связи с резким похолоданием, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Самое главное последствие резкого похолодания заключается в том, что в столичном регионе начнется местами сильная гололедица. Поэтому завтра в утренние часы будет очень скользко. Люди, которые пойдут утром на работу, должны быть предельно внимательны", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что при возможном прохождении холодного фронта антициклона над столицей поверхность присыпет снегом, что уменьшит скользкость дорожного покрытия.
Как убирают снег на дорогах Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Как убирают снег на дорогах Москвы
13 февраля, 14:17
 
Общество Москва Татьяна Позднякова Погода
 
 
