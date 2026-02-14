https://ria.ru/20260214/pogoda-2074427940.html
Сильная гололедица ожидает москвичей в воскресенье, сообщила синоптик
Сильная гололедица ожидается в Москве в воскресенье утром в связи с резким похолоданием, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 14.02.2026
общество
москва
татьяна позднякова
погода
москва
2026
общество, москва, татьяна позднякова, погода
