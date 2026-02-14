Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Власти Молдавии фактически перенесли русофобию на вопросы религии, и подтверждением тому служит ситуация вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, сказал депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.

По его словам, в Молдавии людей разделили ранее по языку, по отношению к прошлому, теперь делят на тех, кто молится в так называемой "правильной" румынской церкви и тех, кто ходит в "неправильную" молдавскую.