Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Власти Молдавии фактически перенесли русофобию на вопросы религии, и подтверждением тому служит ситуация вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, сказал депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.
"Все происходящее вокруг храма в Деренеу – это политический процесс вытеснения из страны молдавской митрополии Московского патриархата. Власти Молдовы фактически перенесли русофобию на вопросы религии. Это крестовый поход властей Молдовы против всего русского в угоду румынизации всех сторон жизни общества", - сказал Кравчук эфире телеканала ТСВ.
По его словам, в Молдавии людей разделили ранее по языку, по отношению к прошлому, теперь делят на тех, кто молится в так называемой "правильной" румынской церкви и тех, кто ходит в "неправильную" молдавскую.
"На самом деле мы видим политическое противостояние властей Республики Молдова с русским миром. Это не бытовой или имущественный конфликт, это политика официального Кишинева, борьба не против молдавской церкви, а против молдавского народа", - подчеркнул приднестровский депутат.
Экс-генпрокурор Молдавии заявил о росте русофобии в стране
3 декабря 2025, 13:30