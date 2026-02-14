Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/pmr-2074375239.html
Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР
Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР - РИА Новости, 14.02.2026
Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР
Власти Молдавии фактически перенесли русофобию на вопросы религии, и подтверждением тому служит ситуация вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, сказал РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:31:00+03:00
2026-02-14T13:31:00+03:00
молдавия
кишинев
русская православная церковь
румынская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260212/moldaviya-2074053434.html
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059499492.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b16fe0e760a4b2339ad23a3ed374f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, русская православная церковь, румынская православная церковь, московский патриархат
Молдавия, Кишинев, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, Московский Патриархат
Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР

Депутат ПМР Кравчук: молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Власти Молдавии фактически перенесли русофобию на вопросы религии, и подтверждением тому служит ситуация вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, сказал депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ЕС не готов содержать Молдавию за показную русофобию, заявили в "Победе"
12 февраля, 23:58
"Все происходящее вокруг храма в Деренеу – это политический процесс вытеснения из страны молдавской митрополии Московского патриархата. Власти Молдовы фактически перенесли русофобию на вопросы религии. Это крестовый поход властей Молдовы против всего русского в угоду румынизации всех сторон жизни общества", - сказал Кравчук эфире телеканала ТСВ.
По его словам, в Молдавии людей разделили ранее по языку, по отношению к прошлому, теперь делят на тех, кто молится в так называемой "правильной" румынской церкви и тех, кто ходит в "неправильную" молдавскую.
"На самом деле мы видим политическое противостояние властей Республики Молдова с русским миром. Это не бытовой или имущественный конфликт, это политика официального Кишинева, борьба не против молдавской церкви, а против молдавского народа", - подчеркнул приднестровский депутат.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-генпрокурор Молдавии заявил о росте русофобии в стране
3 декабря 2025, 13:30
 
МолдавияКишиневРусская православная церковьРумынская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала