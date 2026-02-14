Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф примет участие в переговорах России и Украины в Женеве
02:52 14.02.2026 (обновлено: 03:24 14.02.2026)
СМИ: Уиткофф примет участие в переговорах России и Украины в Женеве
россия, украина, женева (город), стив уиткофф, сша, джаред кушнер, дональд трамп, в мире, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Женева (город), Стив Уиткофф, США, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, В мире, Мирный план США по Украине
СМИ: Уиткофф примет участие в переговорах России и Украины в Женеве

Reuters: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах России и Украины в Женеве

© REUTERS / LUDOVIC MARINДжаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Киева, которые пройдут во вторник в Женеве, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
«
"Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины, сообщил источник", — говорится в публикации агентства.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
РоссияУкраинаЖенева (город)Стив УиткоффСШАДжаред КушнерДональд ТрампВ миреМирный план США по Украине
 
 
