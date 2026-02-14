Врач рассказала, что будет, если есть пельмени каждый день

"Частое употребление пельменей может стать причиной нарушения работы ЖКТ, привести к запорам, набору избыточной массой тела и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пельмени являются традиционным и вкусным продуктом и не стоит от них отказываться. Достаточно соблюдать умеренность и осознанность при выборе и приготовлении.