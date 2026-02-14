https://ria.ru/20260214/pelmeni-2074368002.html
Врач рассказала, что будет, если есть пельмени каждый день
Врач рассказала, что будет, если есть пельмени каждый день - РИА Новости, 14.02.2026
Врач рассказала, что будет, если есть пельмени каждый день
Ежедневное употребление пельменей грозит нарушением работы ЖКТ, избыточным весом и заболеваниями сердца, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог... РИА Новости, 14.02.2026
Врач рассказала, что будет, если есть пельмени каждый день
Диетолог Ямилова: частое употребление пельменей грозит проблемами со здоровьем
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Ежедневное употребление пельменей грозит нарушением работы ЖКТ, избыточным весом и заболеваниями сердца, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Частое употребление пельменей может стать причиной нарушения работы ЖКТ, привести к запорам, набору избыточной массой тела и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что пельмени являются традиционным и вкусным продуктом и не стоит от них отказываться. Достаточно соблюдать умеренность и осознанность при выборе и приготовлении.