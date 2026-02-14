Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
14.02.2026
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
Мошенники используют различные схемы для взлома паролей, но это можно предотвратить, используя длинные и не связанные с личными данными пароли
2026-02-14T14:44:00+03:00
2026-02-14T14:44:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2026
1920
1920
true
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома

МВД: не связанные с личными данными длинные пароли могут защитить от взлома

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мошенники используют различные схемы для взлома паролей, но это можно предотвратить, используя длинные и не связанные с личными данными пароли, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Мошенники используют специальные программы для подбора комбинаций паролей, перебирая тысячи вариантов в секунду, начиная с самых простых, уточнили в ведомстве.
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег
14.02.2026
"Чтобы обезопасить себя, важно использовать сложные комбинации длиной 12 символов с буквами разного регистра, цифрами и специальными знаками", - говорится в сообщении.
Также у злоумышленников есть схема с подбором вероятных сочетаний, где используется база популярных паролей, имен, дат рождения, кличек домашних животных и простых комбинаций.
"Если пароль связан с вашей личной информацией, он уязвим. Надёжная защита, уникальные, нелогичные сочетания символов, не связанные с вашей биографией", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, используются поддельные сайты, где гражданин сам вводит пароль, думая, что сайт настоящий. Поэтому необходимо проверять адрес страницы и не переходить по сомнительным ссылкам.
В ведомстве уточнили, что не стоит указывать один и тот же пароль на всех сайтах, поскольку может произойти утечка данных, после чего у мошенников может появиться доступ к другим ресурсам. В управлении подчеркнули, что важные сервисы должны быть дополнительно защищены двухфакторной аутентификацией.
Также в ведомстве напомнили и о классической схеме, когда злоумышленники убеждают пользователя добровольно сообщить пароль. В таком случае они звонят и сообщают о срочной блокировке, требуют подтвердить данные или установить приложение из непроверенного источника. Столкнувшись с таким видом взлома, необходимо просто положить трубку, заключили в пресс-службе.
Мошенники стали использовать звонки для выманивания кодов подтверждения
13 февраля
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
