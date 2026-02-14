В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мошенники используют различные схемы для взлома паролей, но это можно предотвратить, используя длинные и не связанные с личными данными пароли, сообщили в Мошенники используют различные схемы для взлома паролей, но это можно предотвратить, используя длинные и не связанные с личными данными пароли, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники используют специальные программы для подбора комбинаций паролей, перебирая тысячи вариантов в секунду, начиная с самых простых, уточнили в ведомстве.

"Чтобы обезопасить себя, важно использовать сложные комбинации длиной 12 символов с буквами разного регистра, цифрами и специальными знаками", - говорится в сообщении.

Также у злоумышленников есть схема с подбором вероятных сочетаний, где используется база популярных паролей, имен, дат рождения, кличек домашних животных и простых комбинаций.

"Если пароль связан с вашей личной информацией, он уязвим. Надёжная защита, уникальные, нелогичные сочетания символов, не связанные с вашей биографией", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, используются поддельные сайты, где гражданин сам вводит пароль, думая, что сайт настоящий. Поэтому необходимо проверять адрес страницы и не переходить по сомнительным ссылкам.

В ведомстве уточнили, что не стоит указывать один и тот же пароль на всех сайтах, поскольку может произойти утечка данных, после чего у мошенников может появиться доступ к другим ресурсам. В управлении подчеркнули, что важные сервисы должны быть дополнительно защищены двухфакторной аутентификацией.