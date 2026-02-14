https://ria.ru/20260214/parol-2074383668.html
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома - РИА Новости, 14.02.2026
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
Мошенники используют различные схемы для взлома паролей, но это можно предотвратить, используя длинные и не связанные с личными данными пароли, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:44:00+03:00
2026-02-14T14:44:00+03:00
2026-02-14T14:44:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg
https://ria.ru/20260214/moshenniki-2074378363.html
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074070764.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_500:67:3142:2048_1920x0_80_0_0_bd557e4d25320123fdefebc381ccace8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как россиянам защитить пароли от взлома
МВД: не связанные с личными данными длинные пароли могут защитить от взлома
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Мошенники используют различные схемы для взлома паролей, но это можно предотвратить, используя длинные и не связанные с личными данными пароли, сообщили в управлении
по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Мошенники используют специальные программы для подбора комбинаций паролей, перебирая тысячи вариантов в секунду, начиная с самых простых, уточнили в ведомстве.
"Чтобы обезопасить себя, важно использовать сложные комбинации длиной 12 символов с буквами разного регистра, цифрами и специальными знаками", - говорится в сообщении.
Также у злоумышленников есть схема с подбором вероятных сочетаний, где используется база популярных паролей, имен, дат рождения, кличек домашних животных и простых комбинаций.
"Если пароль связан с вашей личной информацией, он уязвим. Надёжная защита, уникальные, нелогичные сочетания символов, не связанные с вашей биографией", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, используются поддельные сайты, где гражданин сам вводит пароль, думая, что сайт настоящий. Поэтому необходимо проверять адрес страницы и не переходить по сомнительным ссылкам.
В ведомстве уточнили, что не стоит указывать один и тот же пароль на всех сайтах, поскольку может произойти утечка данных, после чего у мошенников может появиться доступ к другим ресурсам. В управлении подчеркнули, что важные сервисы должны быть дополнительно защищены двухфакторной аутентификацией.
Также в ведомстве напомнили и о классической схеме, когда злоумышленники убеждают пользователя добровольно сообщить пароль. В таком случае они звонят и сообщают о срочной блокировке, требуют подтвердить данные или установить приложение из непроверенного источника. Столкнувшись с таким видом взлома, необходимо просто положить трубку, заключили в пресс-службе.