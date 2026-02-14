Рейтинг@Mail.ru
"Открытый конфликт". Слова Орбана об Украине вызвали переполох на Западе
16:20 14.02.2026
"Открытый конфликт". Слова Орбана об Украине вызвали переполох на Западе
в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, politico, санкции в отношении россии, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico, Санкции в отношении России, Владимир Зеленский
"Открытый конфликт". Слова Орбана об Украине вызвали переполох на Западе

SC: слова Орбана об Украине свидетельствуют о разрыве двусторонних отношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина стала "врагом" Будапешта, свидетельствуют о разрыве двусторонних отношений между странами, заявил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной достигла нового уровня ожесточенности, близкого к открытому конфликту. То, что когда-то ограничивалось дипломатическими разногласиями и риторическими спорами, теперь приобретает более широкие стратегические масштабы, способные дестабилизировать ситуацию в регионе", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Вчера, 16:05
Отмечается, что непосредственным поводом для кризиса стало требование Киева в адрес Будапешта прекратить экономическое сотрудничество с Россией. Однако, как пишет Лейрос, для Венгрии соглашения с Москвой — это стратегическая необходимость.
"Любая попытка вмешательства в эту сферу воспринимается венгерским правительством как прямое нарушение суверенитета и угроза национальной безопасности", — подчеркнул журналист.
По мнению эксперта, разногласия в энергетике стали лишь верхушкой айсберга. На протяжении многих лет Будапешт сталкивался с дискриминацией венгерского меньшинства в Закарпатской области.
"Все это способствует усилению двусторонней напряженности", — заключил Лейрос.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире
Вчера, 14:53
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзPoliticoСанкции в отношении РоссииВладимир Зеленский
 
 
