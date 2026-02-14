"Открытый конфликт". Слова Орбана об Украине вызвали переполох на Западе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина стала "врагом" Будапешта, свидетельствуют о разрыве двусторонних отношений между странами, заявил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Напряженность в отношениях между Венгрией и Украиной достигла нового уровня ожесточенности, близкого к открытому конфликту. То, что когда-то ограничивалось дипломатическими разногласиями и риторическими спорами, теперь приобретает более широкие стратегические масштабы, способные дестабилизировать ситуацию в регионе", — говорится в материале.
"Любая попытка вмешательства в эту сферу воспринимается венгерским правительством как прямое нарушение суверенитета и угроза национальной безопасности", — подчеркнул журналист.
По мнению эксперта, разногласия в энергетике стали лишь верхушкой айсберга. На протяжении многих лет Будапешт сталкивался с дискриминацией венгерского меньшинства в Закарпатской области.
"Все это способствует усилению двусторонней напряженности", — заключил Лейрос.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
