Крупный бизнес и банки заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 14 фев – РИА Новости. Крупный бизнес и банки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку наживают на нем миллиарды, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нефтяной бизнес, банковский мир и брюссельская элита готовятся сформировать новое правительство в Венгрии... Именно они заинтересованы в продолжении боевых действий. Они — наблюдатели за смертью... По телевизору мы видим, как разрушаются города и растёт их богатство", - сказал он в ходе речи с подведением итогов года.
По словам Орбана, одним из "главных победителей" конфликта на Украине стала нефтегазовая компания Shell, которая "заработала десятки миллиардов долларов на войне и санкциях против России". Международные банки тоже находятся в выигрыше, поскольку Брюссель, не имея собственных денег, берёт у них кредиты в пользу Украины под гарантии стран-членов, добавил венгерский премьер.
"Несчастным европейцам говорят, что их деньги идут на благое дело, хотя на самом деле они используются только для заполнения западных сейфов", - подчеркнул Орбан.