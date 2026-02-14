Рейтинг@Mail.ru
Крупный бизнес и банки заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/orban-2074391999.html
Крупный бизнес и банки заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Орбан
Крупный бизнес и банки заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2026
Крупный бизнес и банки заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Орбан
Крупный бизнес и банки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку наживают на нем миллиарды, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:34:00+03:00
2026-02-14T15:34:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260214/vengriya-2074389794.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан
Крупный бизнес и банки заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Орбан

Орбан: крупный бизнес и банки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 14 фев – РИА Новости. Крупный бизнес и банки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку наживают на нем миллиарды, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нефтяной бизнес, банковский мир и брюссельская элита готовятся сформировать новое правительство в Венгрии... Именно они заинтересованы в продолжении боевых действий. Они — наблюдатели за смертью... По телевизору мы видим, как разрушаются города и растёт их богатство", - сказал он в ходе речи с подведением итогов года.
По словам Орбана, одним из "главных победителей" конфликта на Украине стала нефтегазовая компания Shell, которая "заработала десятки миллиардов долларов на войне и санкциях против России". Международные банки тоже находятся в выигрыше, поскольку Брюссель, не имея собственных денег, берёт у них кредиты в пользу Украины под гарантии стран-членов, добавил венгерский премьер.
"Несчастным европейцам говорят, что их деньги идут на благое дело, хотя на самом деле они используются только для заполнения западных сейфов", - подчеркнул Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан
Вчера, 15:18
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала