Крупный бизнес и банки заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 14 фев – РИА Новости. Крупный бизнес и банки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку наживают на нем миллиарды, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Несчастным европейцам говорят, что их деньги идут на благое дело, хотя на самом деле они используются только для заполнения западных сейфов", - подчеркнул Орбан.