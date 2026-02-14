Рейтинг@Mail.ru
Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 14.02.2026 (обновлено: 15:27 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/orban-2074390781.html
Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан
Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2026
Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан
Евросоюз потратил на Украину уже 200 миллиардов евро, однако та всё "пожирает и пожирает" деньги, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:25:00+03:00
2026-02-14T15:27:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
евросоюз
европарламент
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260211/orban-2073765112.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Европарламент, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан

Орбан: ЕС потратил на Киев уже 200 млрд евро, а он продолжает пожирать деньги

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз потратил на Украину уже 200 миллиардов евро, однако та всё "пожирает и пожирает" деньги, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Брюссель потратил уже почти 200 миллиардов евро на украинскую войну. В декабре - новый кредит на 90 миллиардов евро. А Украина всё пожирает и пожирает больше денег", - сказал он, выступая с речью и подводя итоги года.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Мы не против". Орбан внезапно высказался о принятии Украины в ЕС
11 февраля, 20:40
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанЕвросоюзЕвропарламентСовет ЕвросоюзаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала