Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан
Евросоюз потратил на Украину уже 200 миллиардов евро, однако та всё "пожирает и пожирает" деньги, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:25:00+03:00
