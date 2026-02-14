БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что жители страны платят за коммунальные услуги в пять раз меньше, чем жители остальных стран Евросоюза, благодаря поставкам энергоносителей из России.
"В 2025 году я договорился с президентами США, России и Турции о том, что Венгрия сможет и дальше покупать нефть и газ по низким ценам. Больше нефти, больше газа, будет строиться АЭС "Пакш-2". Будет достаточно энергии для экономического развития и реальной экономики. Между тем, все остальные будут платить в пять раз больше, так устроили их правительства", – сказал Орбан в ходе речи с подведением итогов года.
Орбан ранее отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава венгерского кабмина также называл достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу, необходимым для функционирования страны в холодную зиму.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
