БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что жители страны платят за коммунальные услуги в пять раз меньше, чем жители остальных стран Евросоюза, благодаря поставкам энергоносителей из России.

Орбан ранее отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава венгерского кабмина также называл достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу, необходимым для функционирования страны в холодную зиму.