Этот век может стать веком унижения Европы, заявил Орбан

"Если продолжится как сейчас, этот век станет веком унижения Европы. В мире началась новая промышленная революция, и Европа не может в ней участвовать <…>. Причина — высокие энергетические затраты и продолжающееся чрезмерное идеологическое регулирование, которое убивает экономику", — рассказал он, подводя итоги года.