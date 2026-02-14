Этот век может стать веком унижения Европы, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 14 фев — РИА Новости. Европейские страны могут оказаться в крайне затруднительном положении из-за ошибочной политики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Если продолжится как сейчас, этот век станет веком унижения Европы. В мире началась новая промышленная революция, и Европа не может в ней участвовать <…>. Причина — высокие энергетические затраты и продолжающееся чрезмерное идеологическое регулирование, которое убивает экономику", — рассказал он, подводя итоги года.
По словам премьера, впервые со времен изобретения парового двигателя Европа будет не формирующей силой, а жертвой глобальной экономической трансформации.
Орбан уточнил, что жители Венгрии платят за коммунальные услуги в пять раз меньше, чем жители остальных стран Евросоюза, благодаря поставкам энергоносителей из России. Он добавил, что Будапешт не позволит лишить себя право вето в ЕС.
