Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС, заявил Орбан
13:35 14.02.2026 (обновлено: 13:40 14.02.2026)
Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что страна никогда не позволит лишить себя право вето в Европейском союзе. РИА Новости, 14.02.2026
в мире, венгрия, евросоюз
В мире, Венгрия, Евросоюз
Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС, заявил Орбан

Орбан: Венгрия никогда не позволит лишить ее права вето в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что страна никогда не позволит лишить себя право вето в Европейском союзе.
"Независимую позицию надо беречь, как зеницу ока... Брюссель не прекращает ежедневных попыток давления, а (венгерская оппозиционная партия - ред.) "Тиса" заявляет, что включит Венгрию в общую европейскую внешнюю политику. Этого не может быть. Мы никогда не согласимся, чтобы нас лишили права вето", – сказал Орбан в ходе речи с подведением итогов года.
В миреВенгрияЕвросоюз
 
 
