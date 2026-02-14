https://ria.ru/20260214/orban-2074375722.html
Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что страна никогда не позволит лишить себя право вето в Европейском союзе. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
венгрия
евросоюз
венгрия
в мире, венгрия, евросоюз
В мире, Венгрия, Евросоюз
Орбан: Венгрия никогда не позволит лишить ее права вето в ЕС