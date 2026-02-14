Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/opg-2074347151.html
В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО
В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО - РИА Новости, 14.02.2026
В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО
Членов организованного преступного сообщества, которые вымогали деньги, в том числе у участников спецоперации, а также занимались грабежами и похищениям,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T09:23:00+03:00
2026-02-14T09:23:00+03:00
происшествия
россия
находка
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251218/chuvashiya-2062961163.html
https://ria.ru/20260208/rozysk-2073032266.html
россия
находка
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, находка, приморский край
Происшествия, Россия, Находка, Приморский край
В Приморье задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у участников СВО

В Приморье арестовали ОПГ, вымогавшую деньги у участников СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Членов организованного преступного сообщества, которые вымогали деньги, в том числе у участников спецоперации, а также занимались грабежами и похищениям, задержали в Приморье, они арестованы, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в 2021 году 52-летний житель Находки создал и возглавил преступное сообщество для совершения особо тяжких преступлений и для этого привлек не менее 12 человек. С 2021 по 2025 год в Находке и городском округе фигуранты под угрозой насилия вымогали у жителей деньги, потерпевшие, среди которых и участники СВО, отдавали требуемые суммы.
Сотрудник полиции в Чувашии подозревается в вымогательстве 500 тысяч рублей у участника СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
18 декабря 2025, 16:13
«

"Совершено не менее 20 преступлений, из них 16 особо тяжких - вымогательства, грабежи, разбои, похищение... В отношении всех участников преступного сообщества избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Фигуранты обвиняются по п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), а также после вскрывшихся других эпизодов преступлений, в зависимости от роли каждого, возбуждены дела по ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней).
Преступная деятельность выявлена и пресечена благодаря слаженной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Приморскому краю, расследование дела продолжается, информирует СУСК.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае
8 февраля, 16:43
 
ПроисшествияРоссияНаходкаПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала