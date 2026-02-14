США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, пишет Reuters

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Пентагон планирует длительную военную кампанию против Тегерана в случае провала переговоров, пишет Reuters.
«
"Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьезному конфликту, чем когда-либо прежде между странами", — сообщило агентство со ссылкой на чиновников из Штатов.
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ
12 февраля, 20:14
Накануне глава Белого дома предупредил, что при срыве сделки Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Как передает Reuters, подготовка операций против Ирана сейчас отличается большей сложностью, чем летом прошлого года. На этот раз американские военные хотят поражать не только ядерные объекты, но и государственные и силовые структуры. В США ожидают ответных действий, что может привести к серии взаимных ударов.
Американские летательные аппараты заметили вблизи границы Ирана
12 февраля, 06:19
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В пятницу Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00