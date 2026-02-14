США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, пишет Reuters

"Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьезному конфликту, чем когда-либо прежде между странами", — сообщило агентство со ссылкой на чиновников из Штатов.

Накануне глава Белого дома предупредил, что при срыве сделки Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.