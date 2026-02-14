https://ria.ru/20260214/operatsiya-2074325258.html
СМИ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро
СМИ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро - РИА Новости, 14.02.2026
СМИ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро
Пентагон использовал ИИ-программу Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:34:00+03:00
2026-02-14T02:34:00+03:00
2026-02-14T02:34:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_2ee5914c6ad9d1b68a042e5c0a6e2566.jpg
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072376572.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_e357214b13d674f1b20dae5870239635.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро
WSJ: Пентагон использовал ИИ Claude в операции по захвату Мадуро
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости.
Пентагон использовал ИИ-программу Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила в субботу газета Wall Street Journal
со ссылкой на осведомленные источники.
"Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату... Николаса Мадуро, что подчеркивает растущую популярность моделей ИИ в Пентагоне", - говорится в статье.
Как отмечает издание, при этом компания-разработчик запрещает использование Claude для применения насилия, разработки оружия или осуществления слежки. На этом фоне Пентагон раздумывает о том, чтобы разорвать контракт с партнером Anthropic - компанией Palantir - стоимостью 200 миллионов долларов, через который у заказчика есть доступ к использованию Claude.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для США.