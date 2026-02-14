СМИ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Пентагон использовал ИИ-программу Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила в субботу газета Пентагон использовал ИИ-программу Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату... Николаса Мадуро, что подчеркивает растущую популярность моделей ИИ в Пентагоне", - говорится в статье.

Как отмечает издание, при этом компания-разработчик запрещает использование Claude для применения насилия, разработки оружия или осуществления слежки. На этом фоне Пентагон раздумывает о том, чтобы разорвать контракт с партнером Anthropic - компанией Palantir - стоимостью 200 миллионов долларов, через который у заказчика есть доступ к использованию Claude.