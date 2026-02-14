https://ria.ru/20260214/operatory-2074334391.html
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО - РИА Новости, 14.02.2026
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО
Более 400 военнослужащих примерно за полгода прошли обучение в Центре подготовки операторов беспилотников Южного военного округа (ЮВО), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T06:37:00+03:00
2026-02-14T06:37:00+03:00
2026-02-14T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260214/spetsoperatsiya-2074328901.html
https://ria.ru/20260214/shturmoviki-2074107906.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО
РИА Новости: в Центре подготовки операторов БПЛА ЮВО прошли обучение 400 бойцов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Более 400 военнослужащих примерно за полгода прошли обучение в Центре подготовки операторов беспилотников Южного военного округа (ЮВО), сообщил РИА Новости инструктор центра с позывным "Чери".
По его словам, центр был открыт на одном из полигонов ЮВО
летом 2025 года.
"За это время у нас прошли обучение более 400 военнослужащих по таким специальностям, как оператор FPV-дрона, оператор БПЛА коптерного типа, оператор НРТК (наземного робототехнического комплекса), инженер, сапер", - рассказал собеседник агентства.
Обучение в среднем длится до месяца. В ходе подготовки операторы изучают характеристики, программное обеспечение, особенности эксплуатации и ремонта БПЛА. Практическая часть подготовки включает в том числе тренировки на симуляторе.
Обучение проводится с учетом анализа опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.
Войска беспилотных систем в структуре Минобороны России
были созданы в 2025 году. Для желающих проходить военную службу в новом роде войск предусмотрен контракт на срок от одного года. При этом устанавливается испытательный срок, во время которого военнослужащие будут проходить курс подготовки в одном из учебных центров ЮВО.