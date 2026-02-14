Рейтинг@Mail.ru
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/operatory-2074334391.html
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО - РИА Новости, 14.02.2026
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО
Более 400 военнослужащих примерно за полгода прошли обучение в Центре подготовки операторов беспилотников Южного военного округа (ЮВО), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T06:37:00+03:00
2026-02-14T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260214/spetsoperatsiya-2074328901.html
https://ria.ru/20260214/shturmoviki-2074107906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО

РИА Новости: в Центре подготовки операторов БПЛА ЮВО прошли обучение 400 бойцов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Более 400 военнослужащих примерно за полгода прошли обучение в Центре подготовки операторов беспилотников Южного военного округа (ЮВО), сообщил РИА Новости инструктор центра с позывным "Чери".
По его словам, центр был открыт на одном из полигонов ЮВО летом 2025 года.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Оператор БПЛА спас сослуживцев под Красноармейском
03:52
"За это время у нас прошли обучение более 400 военнослужащих по таким специальностям, как оператор FPV-дрона, оператор БПЛА коптерного типа, оператор НРТК (наземного робототехнического комплекса), инженер, сапер", - рассказал собеседник агентства.
Обучение в среднем длится до месяца. В ходе подготовки операторы изучают характеристики, программное обеспечение, особенности эксплуатации и ремонта БПЛА. Практическая часть подготовки включает в том числе тренировки на симуляторе.
Обучение проводится с учетом анализа опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.
Войска беспилотных систем в структуре Минобороны России были созданы в 2025 году. Для желающих проходить военную службу в новом роде войск предусмотрен контракт на срок от одного года. При этом устанавливается испытательный срок, во время которого военнослужащие будут проходить курс подготовки в одном из учебных центров ЮВО.
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ
02:47
 
Специальная военная операция на УкраинеЮжный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала