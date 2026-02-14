Более 400 военных прошли обучение в Центре подготовки операторов дронов ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Более 400 военнослужащих примерно за полгода прошли обучение в Центре подготовки операторов беспилотников Южного военного округа (ЮВО), сообщил РИА Новости инструктор центра с позывным "Чери".

По его словам, центр был открыт на одном из полигонов ЮВО летом 2025 года.

"За это время у нас прошли обучение более 400 военнослужащих по таким специальностям, как оператор FPV-дрона, оператор БПЛА коптерного типа, оператор НРТК (наземного робототехнического комплекса), инженер, сапер", - рассказал собеседник агентства.

Обучение в среднем длится до месяца. В ходе подготовки операторы изучают характеристики, программное обеспечение, особенности эксплуатации и ремонта БПЛА. Практическая часть подготовки включает в том числе тренировки на симуляторе.

Обучение проводится с учетом анализа опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.