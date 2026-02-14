https://ria.ru/20260214/opasnost-2074334016.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.02.2026
На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА