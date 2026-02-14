Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 14.02.2026
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T05:58:00+03:00
2026-02-14T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность, липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС России по региону.
Воздушная опасность была введена в регионе в 00.55 мск. Она продлилась около пяти часов.
"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Тульской области отменили ракетную опасность
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛипецкая областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
