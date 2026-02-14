https://ria.ru/20260214/opasnost-2074328046.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.02.2026
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
ивановская область
ивановская область
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА