В Новороссийске отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Новороссийске отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:09:00+03:00
