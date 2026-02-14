Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/opasnost-2074324245.html
В Новороссийске отменили ракетную опасность
В Новороссийске отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.02.2026
В Новороссийске отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Новороссийске отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:09:00+03:00
2026-02-14T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
https://ria.ru/20260214/opasnost-2074317785.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили ракетную опасность

Власти Новороссийска отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Новороссийске отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Ракетная опасность в Новороссийске была объявлена в 01.53 мск. Она продлилась 12 минут.
"Отмена сигнала "Ракетная опасность". Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности
01:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала