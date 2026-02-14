Рейтинг@Mail.ru
Рубио высказался о проблемах ООН - РИА Новости, 14.02.2026
11:19 14.02.2026 (обновлено: 11:26 14.02.2026)
Рубио высказался о проблемах ООН
Рубио высказался о проблемах ООН - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио высказался о проблемах ООН
ООН обладает огромным потенциалом, но по самым насущным вопросам она не имеет ответов и практически не играет никакой роли, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
оон, в мире, марко рубио
ООН, В мире, Марко Рубио
Рубио высказался о проблемах ООН

Рубио: ООН не имеет ответов по самым насущным вопросам

© REUTERS / Mike SegarЛоготип ООН
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Логотип ООН. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. ООН обладает огромным потенциалом, но по самым насущным вопросам она не имеет ответов и практически не играет никакой роли, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Организация Объединённых Наций всё ещё обладает огромным потенциалом для того, чтобы быть инструментом, но мы не можем игнорировать то, что сегодня по самым насущным вопросам, стоящим перед нами, у неё нет ответов, и она, по сути, не играет никакой роли", - заявил Рубио на выступлении в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
ООН не смогла положить конец конфликту на Украине, заявил Рубио
ООН В мире Марко Рубио
 
 
