Рубио высказался о проблемах ООН
ООН обладает огромным потенциалом, но по самым насущным вопросам она не имеет ответов и практически не играет никакой роли, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:19:00+03:00
2026-02-14T11:19:00+03:00
2026-02-14T11:26:00+03:00
оон, в мире, марко рубио
Рубио: ООН не имеет ответов по самым насущным вопросам