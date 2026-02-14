https://ria.ru/20260214/ogranicheniya-2074318188.html
В "Шереметьево" сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.02.2026
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
