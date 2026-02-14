https://ria.ru/20260214/ogranicheniya-2074317669.html
В аэропорту Калуги и "Внуково" сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:57:00+03:00
