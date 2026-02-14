https://ria.ru/20260214/ogranicheniya-2074317555.html
"Шереметьево" из-за ограничений принимает рейсы по согласованию
Аэропорт "Шереметьево" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.02.2026
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Шереметьево" из-за ограничений принимает рейсы по согласованию
