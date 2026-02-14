"Шереметьево" из-за ограничений принимает рейсы по согласованию

Рейтинг@Mail.ru
00:55 14.02.2026
Аэропорт "Шереметьево" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.02.2026
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В аэропорту Калуги ввели ограничения
Вчера, 22:22
 
