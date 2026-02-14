https://ria.ru/20260214/ogranicheniya-2074316190.html
В Шереметьево ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.02.2026
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
