МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина в Одессе напал с ножом на патруль военкомата во время попытки мобилизации, сообщили в Одесском областном военкомате.
"Четырнадцатого февраля 2026 года в Приморском районе города Одессы общая группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов... Однако, еще до начала процедуры проверки, лицо совершило вооруженное нападение, применив нож. В результате вооруженного нападения один из военнослужащих получил ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.
Как уточнили в ведомстве, мужчине удалось воспользоваться замешательством военных и скрыться. Пострадавший военнослужащий госпитализирован.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
